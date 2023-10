Giornata Mondiale degli Animali | Pet Memory lancia il primo servizio di cremazione online per animali domestici

Cani e gatti, quando entrano tra le mura domestiche, diventano a tutti gli effetti membri della famiglia . Per celebra re il loro amore, il 4 ottobre ...

Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: il 4 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli animali in occasione della festa di San ...

Nel mese di Ottobre la Notte della luna e l’ eclissi parziale, prevista anche la Notte dei Giganti in onore di Giove e Saturno. Ottobre sarà tutti ...

Alessandro Nunziati ottobre si preannuncia come un mese straordinario per gli amanti dell’astronomia, con la Luna come indiscussa protagonista. Si ...