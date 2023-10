(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ci sono rischi di declassamento deldell'Italia? "Ci sono titoli di giornale, voi come giornalisti giustamente ci credete. Io da politico ho un legittimo dubbio". Lo ha affermato il ministro ...

Il ministro: «È evidente che la politica monetaria restrittiva aveva l’obiettivo di rallentare la crescita e lo ha raggiunto». Via libera alla ...

Il ministro: «È evidente che la politica monetaria restrittiva aveva l’obiettivo di rallentare la crescita e lo ha raggiunto». Via libera alla ...

Così il ministro dell'Economia,. "Abbiamo scelto di confermare lo sconto del cuneo fiscale.rating Economia forte ma debito alto".Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo, intervistato da Skutg24."Ogni sei mesi abbiamo incontri con le agenzie di rating. Come in tutti gli esami universitari ci si prepara, ...

Giorgetti, rischio rating Dubito, spiegheremo nostre ragioni Tiscali Notizie

Da rischio climatico ad autonomia: Ministro Giorgetti indica le priorità LA STAMPA Finanza

Sui rischi demografici e sanitari ... modo significativo la diffusione delle coperture assicurative” il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto al meeting. L’urgenza è dettata , visto ...Una fotografia degli aiuti in bolletta previsti dal Decreto Energia e le ipotesi sul tavolo del governo in vista della manovra di bilancio 2024. Le novità sul comparto energetico a ottobre 2023 e come ...