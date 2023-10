Ginnastica artistica | tempo di scelte per l’Italia | per le medaglie alle Olimpiadi servono gli specialisti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)non è riuscita ad andare oltre l’ottavo posto nella gara a squadre maschile dei Mondiali 2023 di. Un risultato che sarebbe sembrato fantascientifico fino a un paio di anni fa, ma che adesso sta stretto considerando l’enorme potenziale dei Moschettieri. D’altronde la nostra Nazionale si è laureata Campionessa d’Europa in primavera e lo scorso anno fu quarta in campo iridato, dopo aver lottato fino all’ultimo esercizio per provare a salire sul podio. Il gruppo guidato dal DT Giuseppe Cocciaro è entrato in una nuova dimensione e ormai non si accontenta più di partecipare e di ricoprire un ruolo da comprimaria: vuole essere protagonista ai vertici e ha tutte le credenziali per riuscire nel proprio intento. La Finale di Anversa si è purtroppo rivelata indigesta con la caduta di Matteo Levantesi ...