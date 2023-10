Ginnastica artistica | perché Simone Biles è penalizzata di mezzo punto al volteggio? Cosa succede ai Mondiali | “colpa” di Landi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha scritto una nuova pagina di storia dellain occasione delle qualifiche dei. Domenica pomeriggio, infatti, la Reginetta della Polvere di Magnesio ha eseguito il mitologico Yurchenko doppio carpio al, un elemento che sembrava essere precluso a una donna e che invece la statunitense ha saputo fare suo con grande maestria. L’americana è stata semplicemente sontuosa sulla pedana di Anversa e così questo elemento entrerà nel Codice dei Punteggi con il suo nome e con un esorbitante 6.4 come nota di partenza, ovvero la più elevata in assoluto del circuito. La 26enne era stata premiata ampiamente dalla giuria, che l’aveva valutata con un 9.366 di esecuzione. Il tabellone ha poi recitano il punteggio complessivo di 15.266, ma… i conti non ...