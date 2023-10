Ginnastica artistica | l’Italia accarezza il bronzo ai Mondiali La caduta di D’Amato spegne i sogni | trionfo USA con Biles

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha seriamenteto il sogno di conquistare la medaglia dinella gara a squadre femminile dei2023 di. La nostra Nazionale aveva in mano il pallino del gioco all’ingresso dell’ultima rotazione alle parallele asimmetriche, attrezzo ampiamente favorevole e dove le Fate sono solite dare il proprio meglio. Nei fatti le azzurre erano impegnate in un testa a testa con la Francia, in scena all’insidiosissima trave e con sei decimi di vantaggio. Il secondo esercizio è quello della specialista assoluta sugli staggi, ovvero Alice. La Campionessa d’Europa di specialità esegue una buona prova fino alle battute conclusive, quando manca la presa con la barra alta. La genovese cade come le era già successo nel turno ...