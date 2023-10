Ginnastica artistica | Italia all’arrembaggio | “tutto può succedere” nella Finale a Squadre di Simone Biles

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’non vuole fare la semplice figura della comparsa. La nostra Nazionale desidera ricoprire un ruolo di assoluta protagonistafemminile dei Mondiali 2023 di. Questa sera (dalle ore 19.30) le azzurre scenderanno in pedana ad Anversa con l’obbligo morale di provarci: undici mesi fa si rimase in corsa per il podio fino all’ultimo esercizio e poi si chiuse al quinto posto con tanti rimpianti per le cinque cadute accumulate, visto che ne sarebbe bastata una in meno per conquistare la medaglia di bronzo. Le assenze di Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa hanno costretto a rivedere l’impianto della formazione, ma il quintetto impegnato in Belgio ha comunque le credenziali per provarci. Con la brutale formula del 5-3-3 non sono ammessi ...