GIMS 2023 - Il Salone del Qatar è alle porte | la mappa e l' elenco completo degli espositori

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mancano ormai poche ore alla prima edizione in trasferta del Geneva International Motor Show (), che si terrà innei prossimi giorni. La manifestazione comincerà ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 5 ottobre, ma i visitatori potranno varcare i cancelli del Doha Exihbition & Convention center a partire ddate successive: dal 6 ottobre la stampa e dal 7 il pubblico, fino al 14 ottobre. Nel frattempo, dopo oltre un mese di viaggio si è concluso il Tour d'Excellence: due Volkswagen ID.Buzz hanno completato una traversata da Ginevra a Doha, voluta dagli organizzatori per legare simbolicamente le due sedi delche, lo ricordiamo, l'anno prossimo tornerà in Svizzera dopo tre anni d'assenza. I marchi presenti. Il motor showiota annuncia 10 "prime mondiali" e schiera nel ...

in Qatar: confermate le date, al via le iscrizioni Salone di Ginevra adieu...neliltrasloca in Qatar Ginevra salta, ed è giusto così. Lo sai perché DOVE, COME, QUANDO La prima edizione ...Qatar Tourism, in collaborazione con il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (), sono pronti ad accogliere i visitatori a Doha per la prima edizione diQatar, che si terrà all'Exhibition and Convention Center (DECC) dal 5 al 14 ottobre. L'organizzazione ha annunciato 31 marchi auto presenti, con diverse case automobilistiche illustri e una ...

GIMS 2023, il Salone del Qatar è alle porte: la mappa, espositori, novità - Quattroruote.it Quattroruote

Salone di Ginevra Qatar 2023: date, marchi auto, anteprime mondiali Motorbox

Mancano ormai poche ore alla prima edizione “in trasferta” del Geneva International Motor Show (GIMS), che si terrà in Qatar nei prossimi giorni. La manifestazione comincerà ufficialmente con la ...Si materializza il collegamento diretto Givevra-Doha. Il GIMS Tour d’Excellence è partito da Ginevra il 28 agosto con due equipaggi guidati da Frank M. Rinderknecht (CEO di Rinspeed AG) e Rainer Zietl ...