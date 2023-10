Gieffini temono il flop del GF | “Alfonso disperato | non c’è materiale qui”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non solo Alex Schwazer, anche altrisi sono resi conto che questa edizione del Grande Fratello è soporifera. Ieri pomeriggio alcuni inquilini hanno commentato la mancanza di dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. Beatrice Luzzi ha detto a Fiordaliso e Vittorio Menozzi di aver notato la disperazione diSignorini per l’assenza didi cui parlare. Iparlano della noia all’interno della casa del GF. La Luzzi rivolgendosi ai suoi coinquilini ha detto: “era, con tutti noi. Non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava. L’ha detto due o tre volte chiaramente. Ha detto a un certo punto ‘sì però voi mi dovete pure aiutare, perché qui non succede’. Non so Fiorda diamoci da fare, fai qualcosa tu ad ...