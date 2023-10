Gibelli Fnm | “Con treno a idrogeno siamo leader nel settore energetico”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Questo Paese di solito è abituato ad inseguire l'innovazione per una volta attraverso la tecnologia dell'riusciamo a esserein Europa nel". Lo afferma Andrea, presidente del Gruppo Fnm, a margine dell’inaugurazione del primod’Italia, il Coradia Stream, presentato da Fnm, insieme all'azienda produttrice Alstom, in occasione di ExpoFerroviaria 2023. "Da subito Regione Lombardia ha sposato l'idea di Fnm di usare questa tecnologia per consentire a una Valle importante (la Valcamonica, ndr) di essere al passo coi tempi – sottolinea-. Eredita gallerie progettate per il vapore e poi diesel, quindi zero investimenti sull’infrastruttura. Gioca tutta la sua scommessa sul fatto ...