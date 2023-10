Giamaica | Caramelle alla cannabis mandano 60 bambini in ospedale

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)sotto shock:ospedalizzati dopo aver ingerito involontariamente, sfida crescente per la sicurezza infantile Nelle ultime ore, un evento tragico ha scosso la, con oltre 60 studenti delle scuole elementari ricoverati indopo aver ingeritocontenenti. A riportare la notizia la CNN Caribe la quale ha sollevato preoccupazioni su come la marijuana possa finire nelle mani dei più giovani. La ministra dell’Istruzionena, Fayval Williams, ha fornito un aggiornamento sulla situazione, affermando che nessuno dei, che hanno un’età compresa tra i 7 e i 12 anni, sembra essere in condizioni critiche. Questo è un segno ...