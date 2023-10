Gf Vip 7 | l’astrologa traccia il profilo degli Oriele | dei Donnalisi e degli Incorvassi | ecco cos’ha rivelato

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ospite dell’ultima puntata del format radiofonico Turchesando, condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, è stataTerry Alaimo, la quale ha fatto alcune previsioni su tre delle coppie più amate e più discusse dell’ultimo periodo. Si tratta di tre coppie nate nella Casa del Gf Vip 7, ovvero Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e infine Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La prima coppia, quella formata da Tavassi e Micol, continua a vivere la propria storia d’amore in piena tranquillità e tra i due tutto sembra andare a gonfie vele. Per la coppia, secondo, non si profilano nubi all’orizzonte e i due sembrano godere di un’intimità positiva: Incorvaia è una vergine e lui è uno scorpioncino, loro vanno molto d’accordo, soprattutto a letto. È difficile che ci siano delle minacce ...