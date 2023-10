(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le parole di Steven, allenatore dell’Al-Ettifaq, sul suo ambientamento in. I dettagli Steven, allenatore dell’Al-Ettifaq, ha parlato al programma televisivoFi Al-Marma. PAROLE – «L’è una nazione straordinaria e il suo popolo è incredibile. Arriverà il momento in cui la Saudi Pro League competerà con la Premier League. Il mondo ora sa che il calciovuole arrivare ai livelli degli altri grandi campionati. Quando il mio agente mi ha parlato per la prima volta dell’offerta arrivata dall’Al-Ettifaq ho fatto delle ricerche su internet ed ho capito che era il club adatto a me. Poi ho parlato con la dirigenza, che ha mostrato subito grande interesse, così ho deciso di accettare la sfida. In ...

sull'Saudita: "Un giorno questo campionato competerà con la Premier League Tra i volt più emblematici dell'Saudita alla guida dell'Al Ittifaqa, Steven, al Saudi World ...Commenta per primo Moussa Dembélé , attaccante ex Lione ora all'Al - Ettifaq allenato da SteveninSaudita, ha 'Cosa mi ha convinto a venire Tutto. L'aspetto finanziario, il progetto generale del campionato, investire per renderlo più competitivo, la cultura, scoprire un Paese ...

Gerrard: «Arabia Saudita paese straordinario, sul campionato...» Calcio News 24

Gerrard: "L'Arabia Saudita è una Nazione straordinaria. Campionato arriverà in alto" Tutto Juve

Former Rangers director of football Mark Allen has reunited with Steven Gerrard in Saudi Arabia at Al Etiffaq on a two-year deal. Allen, who spent two seasons at Ibrox between 2017 and 2019, was ...RIYADH — English football legend Steven Gerrard shed light on his decision to venture into a new chapter of his career in Saudi Arabia, expressing his admiration for Saudi culture beyond the realm of ...