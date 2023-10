Germania | il leader dell’Afd portato d’urgenza in ospedale dopo un comizio | «È stato aggredito | forse con un ago»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ildel partito di ultra-destra tedesco, Tino Chrupalla, sarebbecolpito oggi a margine di unche stava tenendo a Ingolstadt, in Baviera. Non è del tutto chiaro al momento quale sia stata la dinamica dell’incidente, ma è certo che Chrupalla èin, dove si trova al momento e trascorrerà la notte. Il partito ha parlato genericamente di un «evento violento» avvenuto durante il contatto del politico con le persone del posto, e definisce «da chiarire» le condizioni di Chrupalla.alcune ore di silenzio, la Polizia bavarese ha emesso un comunicato, confermando che Chrupalla èsoccorso e «medicato sul posto», dietro le quinte del palco di Ingolstadt, attorno alle 16.30 di oggi, ...

L'allarme (presunto) sull'altradi Afd Solo ieri, martedì 3 ottobre, l'altra co -dell'Afd, Alice Weidel, aveva cancellato la sua partecipazione a una manifestazione in Baviera

E' fumata bianca sul regolamento sulle crisi del Patto europeo per la migrazione e l'asilo. A poche ore dal vertice di Granada, dove il tema ...