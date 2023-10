Germania a numero chiuso | l' ultimo schiaffo all' Italia | cosa accade ai confini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Se non è un guanto di sfida poco ci manca. A sera, dall'emittente tedesca Ard, rimbalzano le parole del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier: «C'è bisogno di un limite agli ingressi dei migranti in. L'immigrazione illegale va contrastata». Ricapitoliamo: il cancelliere Olaf Scholz blinda icon Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Polonia; Berlino finanziale navi Ong che scaricano i migranti a Lampedusa; e ora il presidente tedesco evoca il. Ma non solo: «L'obiettivo di arginare l'immigrazione illegale è raggiungibile se collaboriamo con altri Paesi europei, anche con controlli alle frontiere esterne dell'Ue che permettano di rimpatriare», prosegue. Dichiarazioni beffarde, alla luce dell'operato della. Steinmeier vuole una nazione blindata. E però non dà il ...