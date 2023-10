Gemma Galgani senza fiato | il bacio improvviso l’ha fatta capitolare | Dettagli scottanti a Uomini e Donne

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), la splendida dama torinese, parla dichemessa ko. I. Se pensiamo al fitto parterre delle dame la prima che ci viene in mente è certamente lei, la mitica. Acerrima nemica di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Canale 5, è tra le più longeve del programma. Non per nulla ne fa parte da più di dieci anni. Oggi è ancora alla ricerca del vero amore, quello con la A maiuscola, e del Principe Azzurro. Lei, del resto, è una donna profondamente sensibile e romantica. Dopo un’estate trascorsa perlopiù a Cuba. è tornata in studio più bella e radiosa che mai. Elegantissima ha iniziato a fare le prime conoscenze anche di alcuni nuovi affascinanti cavalieri. Insomma, fin da ...