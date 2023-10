Gazzetta – Milan | per Bartesaghi primo contratto da pro’ | firma fino al 2026

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) 2023-10-02 13:46:05 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il difensore della Primavera rossonera, aggregato alla prima squadra dall’estate, aveva esordito in A contro il Verona lo scorso 23 settembre. Nelle prossime ore sarà la volta di Scotti Che la stagione 2023-24 fosse iniziata sotto i migliori auspici lo si era già capito con la convocazione di Pioli per la tournée americana. Ora per Davideè arrivata anche lasul suoda professionista. “ACè lieto di comunicare che Davide, difensore della Primavera classe 2005, hato il suoda professionista con scadenza nel– si legge nel comunicato del club -. Davide, ...

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Mateo Retegui rischia di non esserci per Genoa -di sabato prossimo. Lo rileva ladello Sport: l'attaccante della Nazionale ha subito un infortunio al ginocchio a Udine. Dopo la giornata di riposo di ieri, nel corso dell'allenamentto ...... dopo tutta la foliazione calcistica comprensiva di: Inter, Napoli,, approfondimento sulla ...Federica Cocchi non c'è traccia alcuna dei precedenti riferimenti alla stessa campagna della...

È la notte di Leao: il Milan gli chiede gol e magie da 10 per decollare La Gazzetta dello Sport

Cinque sberle nel derby, poi il Milan ha preso il passo Champions: ecco cos'è cambiato La Gazzetta dello Sport

La Juventus si prepara a riabbracciare Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, riporta La Gazzetta dello Sport, è atteso in gruppo nell'allenamento di oggi: una buona notizia in vista del derby di ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...