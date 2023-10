Gazzetta – Inter-Benfica con Trubin titolare | la trattativa di mercato in estate

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) 2023-10-02 10:51:43 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Inl’ucraino era la scelta di prospettiva da affiancare a Sommer: fu vicino a firmare, poi ilcompletò il sorpasso con un asso nella manica Matteo Nava 2 ottobre – MILANO Chissà che effetto gli farà, domani, entrare nella bolgia del Giuseppe Meazza tra i cori dei tifosi nerazzurri che tenteranno di metterlo in soggezione, mentre – in un universo nemmeno troppo parallelo – avrebbe potuto esserci lui dall’altra parte del campo a godersi il sostegno di San Siro.sarà infatti anche la partita di Anatoliy, che a causa della Champions League alla fine a Milano ci arriva davvero. Inil ...

Napoli-Udinese è già una partita chiave per il futuro di Garcia , ne scrive la Gazzetta dello Sport. È già cominciato il tot-nomi e in cima alla ...

romelu lukaku in gol in torino - roma 1. LA CURVA NORD SI PREPARA AL 'RITORNO' DI LUKAKU: GIÀ PRONTI 50MILA FISCHIETTI PER- ROMA Estratto da www..it In tanti, tantissimi, stavano pensando al primo- Roma 'da avversario' […] di ...Il gol decisivo dell' exad Old Trafford ha fatto impazzire i tifosi del Galatasaray, anche a ...

Inter, una vittoria da grande d'Europa. Napoli, troppo Real La Gazzetta dello Sport

Inter-Benfica, le pagelle di Champions League: 7 a Mkhitaryan e Bastoni | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Una delle note positive di questo inizio di stagione dei nerazzurri è il contributo offerto dai nuovi arrivati ...Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Stefano Agresti ha commentato così i risultati delle italiane in Champions: "L’Inter ha vinto come vincono le grandi d’Europa: primo ...