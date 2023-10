Gattuso esalta De Zerbi | «È tra i migliori allenatori al mondo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le parole di Gennaro, allenatore del Marsiglia, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Brighton Gennaroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Marsiglia-Brighton di Europa League. PAROLE – «Giocheremo contro una delle tresquadre d’Europa per possesso palla. Una squadra che può cambiare dieci giocatori e che mantiene la stessa mentalità e la stessa filosofia di gioco. Delo conosco bene da tanto tempo, è un grande allenatore. Non ci sono segreti”, ha detto il tecnico del Marsiglia in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League. “Non abbiamo la bacchetta magica, non dobbiamo abbassare la nostra intensità e dobbiamo rimanere concentrati. Vedo che i giocatori hanno voglia, lo stato d’animo è positivo. Avremo più tempo durante la sosta per lavorare, ...