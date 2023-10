Gassman attacca Pietrangeli per le critiche a Sinner

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)batte Alcaraz e diventa numero 4 del mondo. Ma il successo dell’altoatesino, oggi in finale a Pechino contro Medved ha scatenato diversi commenti e una serie di polemiche sui social. L’attacco din aparlando del tennista italiano all’Adnkronos aveva detto «I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati…» Una frase che fa capire che non c’è stato un apprezzamento pieno per il succeso diche ha eguagliato quello di Panatta del 1976 A queste le sue parole ha risposto in modo piccato anche l’attore Alessandron che ha così commentato sui social: «La mancanza di eleganza e generosità dinei confronti di. Panatta un ...