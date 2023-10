Gasperini | «Vittoria Inter ci dà fiducia Hanno giocato bene»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’Atalanta ricerca la secondain Europa League. Giovedì sera i bergamaschi saranno ospiti dello Sporting Lisbona, Gian Pierocita l’su Sky Sport. SPERANZA – L’Atalanta viene da unaall’esordio in Europa League. I bergamaschi cercano la conferma con lo Sporting Lisbona, squadra portoghese come il Benfica.cita l’dicendo: «Ladell’di ieri ci dà sicuramente. La squadra di Inzaghi hamolto, ha avuto tante occasioni da gol. La partita di domani sarà diversa, loro sono in un gran momento e giocano in casa. Per noi è un’opportunità giocare questo tipo di gare»-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Laper 2 - 0 contro il Rakow ha permesso ai nerazzurri didi volare al comando della classifica in condominio con lo Sporting, che battuto 2 - 1 in trasferta lo Sturm Graz . Dove ...(LaPresse) - Calciomercato. ItL'Atalanta, però, è impegnata anche in Europa League dove è arrivata unaall'esordio: due a zero contro il Rakow e obiettivo passaggio del turno ...

Calcio: Gasperini, 'la vittoria per l'Atalanta ci stava tutta' Agenzia ANSA

Atalanta-Juventus, Gasperini: «Rammarico per la mancata vittoria. Scamacca Domani ritorna in gruppo» Calcio News 24

La vittoria per 2-0 contro il Rakow ha permesso ai nerazzurri di Gasperini di volare al comando della classifica in condominio con lo Sporting, che battuto 2-1 in trasferta lo Sturm Graz. Il match ...ROMA SERVETTE PROBABILI FORMAZIONI – Altra settimana ad alta intensità per la Roma. Dopo la vittoria contro il Frosinone i giallorossi scendono in campo in Europa. Appuntamento all’Olimpico domani ...