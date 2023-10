Garet Edward e l’influenza di Star Wars nel nuovo film | The Creator

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo Rogue One- aStory,è di ritorno sul grande schermo con l’avvincente thriller Theche possiamo trovare al cinema già dal 28 settembre Ilè disponibile nelle sale già dal 28 settembre, ed ora il suo autore svela il legame tra la nuova pellicola e la saga di. Theè un fanta-thriller pieno di azione che mette in scena un futuro distopico dove vi è una guerra contro una particolare intelligenza artificiale che minaccia di distruggere l’umanità. L’ Intelligenza Artificiale è un tema di grande attualità, soprattutto mettendo in conto quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi, visto l’exploit avuto grazie a ChatGPT e le diverse tecnologie analoghe....

Un’avventura mozzafiato piena di riflessioni etiche, come vuole la fantascienza di qualità, ambientata in un futuro post-apocalittico in cui l’uomo ...

The creato r è il ritorno alla direzione di una pellicola originale per Gareth Edwards dopo più di vent'anni dall'ultima volta. Un film che, ...

Resistencia, la particular visión futurista de Gareth Edwards Capital México

XV de France : un footballeur américain, un Anglais, une Lilloise ... La Voix du Nord

The Creator: la nostra recensione Non differisce The Creator, l’ultima opera filmica di Gareth Edwards, in cui il futuro prossimo che si palesa davanti i nostri occhi è abitato da una guerra tra la ...Il Regista Gareth Edwards Condivide il Suo Amore per Storie Autoconclusive, Ma L'Universo di The Creator Potrebbe Avere Altre Storie da Raccontare ...