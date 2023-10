Futura mamma chocca le sue amiche | Pagate per partecipare al Gender Reveal Party!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina di essere invitato alparty di una tua amica, con una richiesta inusuale: pagare 20 dollari per. A te viene da chiederti, è normale pagare pera una festa di questo tipo? Ma forse, laha le sue validi motivi. Le feste distanno diventando una vera e propria moda anche da noi. Sono occasioni in cui i futuri genitori, con un po' di suspense e originalità, svelano il sesso del bambino che stanno aspettando. Spesso, il momento clou della festa è quando un palloncino viene bucato, rilasciando altri palloncini di colore rosa o azzurro, a seconda del sesso del nascituro. Ma questa volta, la storia che ti sto per raccontare, ha un elemento in più: la...