“Fuori | squalifica subito” GF | bufera sul concorrente | “Le donne non si trattano così”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lunedì scorso Alfonso Signorini ce l’ha messa tutta per far comprendere ai concorrenti del GF 2023 che né lui né gli autori sanno più dove mettere le mani per provocare delle dinamiche. Anzi ecco che Lorenzo Remotti, parlando con gli altri di Beatrice Luzzi, ha peggiora la situazione scatenando una polemica web. I telespettatori sono sempre più annoiati dallo spiato appartamento di Cinecittà e, di conseguenza, se ne contano sempre meno. Alfonso Signorini non sa più come alzare le sorti del GF 2023 e, senza nemmeno essersene accorto, Lorenzo Remotti ha aggravato il tutto parlando inappropriatamente di Beatrice Luzzi. GF 2023,dopo i commenti su Beatrice Luzzi Di sicuro non è tra le più simpatiche e gioiose in quel della dimora capitolina, ma ultimamente forse certi concorrenti se la stanno prendendo troppo contro la Eva Bonelli di Vivere, che è ...