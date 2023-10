Fugge all’alt | fermato e denunciato pregiudicato salernitano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nella mattinata di ieri, nel corso di un posto di controllo, in piazza De Marsico, provvedeva ad intimare l’alt ad una autovettura Jeep Renegade, con a bordo tre persone, il cui conducente si dava a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento il veicolo veniva abbandonato e le tre persone, scese dall’autovettura, di dileguavano in direzione della centrale Piazza Kennedy. Gli operatori della Polizia di Stato riuscivano, dopo un ulteriore inseguimento, a bloccare il conducente del veicolo in Via Vincenzo Volpe,, di origini salernitane, mentre gli altri occupanti riuscivano a dileguarsi e far perdere le loro tracce. Lo stesso, che risultava sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita, venivain stato di libertà ...