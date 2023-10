Fuga dal debito cinese Così il mercato abbandona il Dragone al suo destino

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilse la passa male da anni, ma quello che più colpisce è la velocità con cui i mercati stannondo Pechino al suo. C’è un dato che più di tutti colpisce, e cioè quello inerente al deflusso di capitali a partire dalla scorsa estate: 11 miliardi di dollari solo nel corso dei due mesi estivi. Gli investitori stranieri continuano insomma a vendere le azioni cinesi delle società della Cina continentale. Nel periodo luglio-settembre, hanno venduto 80,1 miliardi di yuan (10,97 miliardi di dollari) di azioni in più rispetto a quelle acquistate tramite Stock Connect, il collegamento commerciale tra Hong Kong e le borse di Shanghai e Shenzhen, registrando la più grande vendita netta trimestrale dall’avvio del programma di accesso reciproco al, iniziato nel 2014. La preoccupazione per le ...

“Cielo, mio marito”. Come riporta il sito “Chronist.it”, in una località non meglio precisata, una donna è stata sorpresa dal […]

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Corsa che è passata per la quinta volta sul traguardo finale. 14.28 Laengen sempre da solo a tirare ...

Non hanno pagato il pranzo di nozze, ma tutto il matrimonio è stata una messa in scena. Non finisce di sorprendere la vicenda dell?uomo di 40 anni ...

...che sul posto "non ci sono segni di frenata e non c'è stato un incendio provocato da unadi ... "Useremo anche il Dna" Continua il tentativo di identificazione delle vittime, rallentato anche...Nine bullets -per la libertà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Nati stanchi (Commedia) in ... Eleonora Martinelli, Federica Martinelli, Claudio Giombi, Massimo Vanni, DavideFiume, Massimo ...

Fuga dal Nagorno-Karabakh ISPI

Fuga dal Nagorno-Karabakh. Armenia: registrati già 42.500 rifugiati RaiNews

I nomi dei vincitori anticipati dalla stampa dopo un comunicato pubblicato per errore. L’Accademia ha premiato un gruppo di ricercatori, il cui lavoro ha rivoluzionato il campo delle nanotecnologie ...Un giovane, Matteo Milone, è stato arrestato dai Carabinieri di Salerno per detenzione di droga ai fini di spaccio ...