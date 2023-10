“Fu il Napoli a mandarmi via” | rivelazione incredibile dell’ex | tifosi increduli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Fu ila non volermi più”: accusato di tradimento, torna a parlare dopo tanti anni il calciatore che, dalla squadra partenopea, si trasferì direttamente in maglia bianconera. Il calciomercato è da sempre una materia scomoda per i dirigenti, per i calciatori ma anche per i, che spesso sono costretti a sottostare alle ‘leggi’ di un mercato che spesso non conosce amori e in cui si assiste spesso a cosiddetti tradimenti. Il caso più vicino è quanto successo in estate con il grande obiettivo Gabri Veiga: il centrocampista spagnolo è stato a pochi millimetri dal suo passaggio in azzurro, ma le sirene dell’Arabia Saudita hanno convinto il giovane talentino a rifiutare i partenopei, nonostante fosse pronto l’iter per il suo passaggio all’ombra del Vesuvio. Ma andando più indietro, e guardando a quello che è il caso più eclatante, colui che viene ...