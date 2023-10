Frosinone | sposi in fuga senza pagare il conto del ristorante | il matrimonio era falso

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non risulta alcuna pubblicazione nel municipio di Ferentino: quello celebrato a bordo della piscina delLa Rotonda di Boville Ernica e finito al centro delle cronache dopo la denuncia del ristoratore Enzo Fabrizzi, che ha raccontato di non essere stato saldato per quel banchetto con una settantina di persone, non è uncon effetti giuridici per lo stato civile italiano. Dal Comune di Ferentino - come anticipato da Il Messaggero - confermano di non avere avviato alcuna procedura di variazione dello stato civile per il carrozziere Moreno P.. "Qui non è stata fatta nessuna pubblicazione" "Il ragazzo lo conosciamo bene perché è cresciuto qui in città", dicono. "È venuto per informarsi sulle procedure, ma poi non ci sono stati presentati documenti o richieste di alcun genere. Non è avvenuta alcuna pubblicazione degli atti né è pervenuta ...