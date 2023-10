“Freddo siberiano e prime nevicate” Meteo Italia | addio al caldo anomalo | cambia tutto di colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo ilche sta interessando in queste settimane l’, con temperature di oltre 30 gradi in un mese di ottobre quanto mai bollente, potrebbero esserci sorpresa in arrivo. Sebbene gli esperti siano scettici sulle previsioni a lungo periodo, c’è un elemento che non può essere ignorato: le acque dell’oceano Pacifico si stanno scaldando. Dati che portano gli esperti a pensare che il fenomeno di El Niño si stia ricreando. >“Presto, aiutiamola”. Choc al liceo, muore davanti ai compagni di scuola: soccorsi inutili per la 17enne Cosa sia lo spiega Giulio Betti,rologo e climatologo che lavora presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Biorologia del CNR di Firenze. Spiega come: “è impossibile, come ha fatto qualche sito ...