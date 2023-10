Fratoianni Avs | ' 100 morti sul lavoro al mese | è una strage di Stato E il governo?'

Il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni , in una nota ufficiale, ha commentato le parole di Sergio Mattarella di questo pomeriggio al ...

'La campagna elettorale è iniziata: Meloni , Salvini e Tajani scalpitano e fanno a gara a chi la spara più grossa per impressionare gli italiani. ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi Sinistra sarà in piazza con i suoi militanti e i suoi parlamentari sabato prossimo 7 ottobre alla ...

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Dati che dovrebbero far sobbalzare ogni rappresentante delle Istituzioni. Pare ...Questo è quanto hanno detto le opposizioni: Nicolaper: "Mai più. È quello che tutti ripetevano come un mantra i giorni dopo quel 3 ottobre quando si contarono a centinaia i morti a ...

Migranti, Fratoianni (Avs): "Le politiche di chiusura sono ridicole e ... Il Sole 24 ORE

Migranti, Fratoianni (Avs): "Nonostante fallimento, governo insiste ... PPN - Prima Pagina News

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi Sinistra sarà in piazza con i suoi militanti e i suoi parlamentari sabato prossimo 7 ottobre alla manifestazione ‘La via maestra, insieme per la Costituzione ..."La Rai è sempre più azienda filo governativa e sempre meno azienda di servizio pubblico. Il veto dei dirigenti Rai nei confronti di ...