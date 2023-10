Francesca Fagnani travolta da una tempesta assurda | la terribile tragedia che l' ha colpita

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi Notizie Un ritratto intimo e personale di, celebre conduttrice del programma Belve, emerge con forza da una recente intervista. Dietro il suo sorriso radioso e la sua energia contagiosa, si cela un passato doloroso e un trauma che ha segnato la sua vita in modo indelebile.: un viaggio emozionante nella sua storiaaffascina e cattura l'attenzione del pubblico con la sua conduzione vivace e coinvolgente nel programma Belve.è una donna romana che, dopo aver conseguito il diploma, si è iscritta all'Università di Roma "La Sapienza" laureandosi in Lettere moderne. Non contenta, ha proseguito gli studi con un dottorato in filologia dantesca. La sua carriera è iniziata a svilupparsi quando la Rai la scoprì ...