Francesca De Andrè | non c’è pace per lei | intervento d’urgenza e condizioni gravissime | Il dramma improvviso

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)De, ricoverata ed operataper una malattia improvvisa: “C’era qualcosa che non andava..” La Deè una showgirl italiana, celebre per essere figlia di Cristiano Dee nipote del conosciuto cantante Fabrizio De. Nasce a Genova nel 1990 e in più occasioni, ha raccontato di un’infanzia difficile per la precoce separazione dei suoi genitori. A causa dei continui tradimenti di suo padre,a soli tre anni va a vivere da sua madre. La situazione si complica a causa di problemi economici e per tale ragione, il giudice sancisce l’affido a papà Cristiano. La convivenza dura soli quattro mesi eviene trasferita alla Casa di Nazaret, un orfanotrofio a Milano.De ...