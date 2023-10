Fragments of beauty

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) : McCann Health Boot firma la campagna e il lancio internazionali di RELIFE (MENARINI GROUP) per prendere posizione contro l’age-shaming Ogni giorno 27 milioni di donne sono vittime di age shaming sui social media, solo per il semplice aspetto del proprio viso. Una cicatrice che segna i lineamenti, una ruga a testimonianza che il tempo avanza o un trattamento estetico. Dai messaggi di odio rilevati attraverso un social media listening condotto in più di 12 paesi nasce ‘’, l’opera realizzata dall’artista svizzero Simon Berger di cui McCann Health Boot, agenzia healthcare full-service di consulenza e comunicazione integrata associata al network IPG Health, firma la campagna e il lancio internazionali e con la quale RELIFE, l’azienda internazionale di medicina estetica del Gruppo Menarini, prende posizione contro l’age-shaming. La “tela” è una parete di vetro dove sono riportate ...

