FOTO – Sommer impressionato | «Che supporto da San Siro»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Yannha tenuto ancora una volta la porta inviolata contro il Benfica. Il portiere dell’Inter ha commentato su Instagram la serata di Champions League. NUMERI – Primo clean sheet in Champions League per Yanncon la maglia dell’Inter contro il Benfica. Il portiere svizzero continua nel suo ottimo momento interrotto solamente dall’errore con il Sassuolo. Un inizio di stagione che dovrebbe cancellare tutti i dubbi su di lui.ha pubblicato su Instagram unadella serata, conclusa in grande stile. Il giocatore ha scritto: «Mi è piaciuta la serata! Grande performance e ottimo risultato.impressionante dal pubblico» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...