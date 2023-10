FOTO | Matt Riddle si lancia nel business della cannabis

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Come sappiamo,è stato uno dei colpiti dalla recente ondata di licenziamenti messa in atto dalla WWE. La sua posizione all’internoCompagnia era diventata piuttosto problematica e secondo le voci in circolazione si era attirato parecchio heat. Dopo il suo licenziamento diverse federazioni sembrano aver mostrato interesse verso su di lui e lo stessoaveva annunciato, via social, che novità erano in arrivo. Le novità effettivamente sono arrivate, ma non riguardano, per ora, un suo ritorno sul ring. “OG” Poco dopo il licenziamento da parteWWE,aveva annunciato delle novità in arrivo. Ebbene delle novità sono effettivamente arrivate, come emerge da una “storia” pubblicata sulla sua pagina ...