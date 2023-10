Formazioni ufficiali Lipsia-Manchester City | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di. Il match della Red Bull Arena mette in palio tre punti ma anche la vetta del girone: entrambe le squadre hanno infatti inaugurato il loro percorso con una vittoria per 3-1 e proveranno a confermarsi per mettere in discesa il discorso qualificazione. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra ospite. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 4 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In ...