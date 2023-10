Formazione | è il momento di investire tempo per prepararsi alle sfide future

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’inflazione corre, l’economia rnta e cambiano stili e modalità di consumo. In mezzo, lee le opportunità offerte dal digitale e dalla green economy, mentre il futuro bussa già alla porta con l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni. In questo contesto di grande cambiamento, Ascom Confcommercio Bergamo affianca e sostiene le imprese del terziario e i lavoratori nel processo di rinnovamento per accrescere competitività e competenze trasversali. “Il rntamento in atto dell’economia richiederà uno sforzo supplementare da parte delle imprese di tutti i settori per restare competitivi – sottolinea Oscar Fusini, direttore Ascom Confcommercio Bergamo -. Non servirà certo continuare a fare quello che si è fatto finora, ma sarà indispensabile cambiare approccio, rivedere il proprio modello organizzativo, diversificare la ...

"Tramite corsi didalle 4 alle 40 ore, andiamo ad insegnare quelle competenze che più vengono richieste dalle aziende in questo; i temi spaziano sul digitale a 360 gradi", spiega.Inoltre, sono in programma i corsi diper estendere l'abilitazione tecnica ad operare ... In questo, sono in fase di manutenzione due elettrotreni 'Lupetto' sottoposti rispettivamente ...

Presto al via concorsi e formazione docenti, ma con tasse esose a carico dei partecipanti. Anief: a che titolo lo Stato pretende oltre 3.000 euro a testa Orizzonte Scuola

Corsi di formazione per giardiniere d'arte - CliclavoroVeneto ... ClicLavoro Veneto

La formazione sulla cybersecurity è essenziale per la gestione ... che le loro aziende siano sempre un passo avanti rispetto ai criminali informatici”. Dal momento che la sicurezza informatica ...Kaspersky annuncia Cybersecurity for Executives Online Training , un nuovo corso di formazione fondamentale per le aziende e gli imprenditori digitali di oggi. La formazione sulla cybersecurity è esse ...