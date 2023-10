Forfettari | come regolarizzare in autonomia il quadro RS del Modello Redditi PF

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Con l’approdo sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre del Decreto Proroghe, i lavoratorihanno ufficialmente tempo fino al 30 novembre 2024 perilRS delPF, solo per il periodo d’imposta 2021. L’Agenzia Entrate ha pubblicato le modalità con cui vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla normativa, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.Analizziamo la novità in dettaglio. Indice La norma relativa aiRegolarizzazionePF: ...

I contributi sarannoe senza bisogno di rendicontazione: 3 mila e 600 euro per ... anche in associazione con la Camera di commercio di Roma, cosìla partecipazione a eventi B2B. Infine, ......alle prese con i dichiarativi 2023 per l'anno 2022 nonché le altre scadenze "straordinarie"l'... Per completezza, si ricorda che gli obblighi informativi riguardano i"Esercenti attività ...

Forfettari: come regolarizzare il Quadro RS Modello Redditi LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Decreto proroghe forfettari: nuova scadenza al 30 novembre 2024 Informazione Fiscale

Il Decreto Proroghe proroga l'obbligo di regolarizzare la compilazione incompleta del Quadro RS dei contribuenti forfettari al 30 novembre 2024.E’ inconcepibile chiedere, a mezzo delle lettere di compliance che stanno pervenendo ai contribuenti forfetari in questi giorni, di adempiere ad un obbligo da cui una legge in vigore li dispensa. Lo h ...