Foglianise | pesce venduto per fresco ma era congelato | denunciato il titolare di una pescheria

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI militari del N.I.P.A.A.F. di Benevento unitamente alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco (NA) ed a medici della ASL di BN, nel corso di un controllo effettuato presso unadi, in provincia di Benevento, volto a verificare la corretta commercializzazione di prodotti ittici, hanno rilevato che gli stessi non risultavano in regola con le specifiche normative in materia. In particolare, è stata constatata la pessima conservazione, in bacinelle di plastica, didestinato alla vendita. Per di più è stato accertato che nonostante fossero stati proposti come pescato, i pesci erano in realtà congelati e già in fase di scongelamento. Contattato il P.M. di turno, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo, convalidato in data odierna ...