Flavio Briatore sbarca sulla Rai | torna The Apprentice | lo show che rilanciò Donald Trump – Il video

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ancheavrà un suo programma in Rai. L’imprenditore riporta in tv The, lo storico programma televisivo che nel format americano aveva visto come protagonista il suo amico. Ad annunciarlo è lo stesso, che su Instagram dice: «Ragazzi, dopo 10 anniThe. Ricordate la trasmissione con il celebre “sei fuori”? Io ero il boss e sarò ancora il boss. Per chi ha tra 19 e 35 anni, basterà inviare il proprio curriculum». Il nuovodell’imprenditore piemontese andrà in onda in primavera su Rai Due e non più su Sky, che aveva ospitato il programma targato Fremantle dal 2012 al 2014. La scelta del servizio pubblico è destinata ad alimentare nuove polemiche. ...

Ancheavrà un suo programma in Rai. L'imprenditore riporta in tv The Apprentice , lo storico programma televisivo che nel format americano aveva visto come protagonista il suo amico Donald ...Estratto dell'articolo di www.liberoquotidiano.it8 The Apprentice sbarca in Rai. A condurlo niente meno che. Ad annunciare la novità è lo stesso conduttore: 'Chi non manda il curriculum, è ...

Flavio Briatore ha firmato: progetto clamoroso con la Rai Il Tempo

Flavio Briatore sbarca su Rai2, l’annuncio sui social: “Dopo 10 anni torna The Apprentice Il Fatto Quotidiano

Indiscutibilmente, per un programma che ha l’imprenditoria come main topic, non poteva esserci che un manager al timone: la scelta di riproporre Flavio Briatore è dettata dalla sua fama, dalla sua ...Flavio Briatore, utilizzando il suo account Instagram, ha annunciato il ritorno di un programma "cult": The Apprentice. Il format, ideato inizialmente negli Stati ...