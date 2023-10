Flavio Briatore approda in Rai | tutti i dettagli sul suo nuovo programma

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanX-Factor, Fedez ricoverato si pensa a sostituirlo per i live?Oriana Marzoli torna a ridere, il divertente sketch con il fidanzato Daniele Dal Moro – VIDEO Dopo dieci anni dall’ultima edizione sta per tornare The Apprentice, versione italiana dell’omonimo show americano. La notizia ufficiale è stata comunicata oggi, 4 ottobre, dal presentatore stesso del. L’imprenditore attraverso un video postato sul suo profilo Instagram ha rivelato alcuniai suoi follower spiegando le modalità per poter partecipare al. Gli aspiranti concorrenti della nuova edizione devono avere un avere un età compresa tra i 19 e i 35 anni e, coloro che sono interessati dovranno inviare il ...

L'amore per un figlio non si può quantificare. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci che giorno dopo giorno si dice sempre più innamorata. Infatti, ogni ...

Un format di matrice statunitense. Una scommessa da rifiutare o accettare al volo.sarà al timone di The Apprentice. Il reality show che giudica le capacità imprenditoriali di un gruppo di concorrenti sbarca in Rai. Ad annunciare la novità è stato proprio l'ex team ...The Apprentice sbarca in Rai . A condurlo niente meno che. Ad annunciare la novità è lo stesso conduttore: 'Chi non manda il curriculum, è fuori'. L'ex team manager della Formula 1 ha spiegato le modalità di partecipazione per gli aspiranti ...

Flavio Briatore sbarca su Rai2, l'annuncio sui social: "Dopo 10 anni torna The Apprentice. Sarò ancora il boss" Il Fatto Quotidiano

Flavio Briatore, il ritorno in TV con The apprentice: "Chi non manda il curriculum è fuori" TorinoToday

Flavio Briatore, manager piemontese, è pronto a tornare in tv con The Apprentice che passa da Sky alla tv di Stato. Nelle passate edizioni aspiranti donne e uomini d'affari sono stati messi alla prova ...Un format di matrice statunitense. Una scommessa da rifiutare o accettare al volo. Flavio Briatore sarà al timone di The Apprentice. Il reality show che giudica le capacità imprenditoriali di un ...