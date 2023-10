Fisco | al via regolarizzazione scontrini | c' è tempo fino al 15 dicembre

Si tratta di un'opportunità di mettersi in regola per le violazioni commesse dall’1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023

A dare il via all'operazione, contenuta nel decreto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre, è l'Agenzia delle Entrate. In una nota, ...

... l'unico del Capo II dedicato espressamente alle misure in materia di versamenti fiscali, introduce la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023 per sanare in...Riassumendo la comunicazione di accoglimento o rigetto dalla rottamazione cartelle è stata (ovvero sarà) inviataPEC o per raccomandata in allegato si trovano i bollettini precompilati per ...

Fisco: Entrate, via a sanzioni ridotte per mancata emissione scontrini ... Borsa Italiana

Fisco, scontrini: al via la sanatoria. Sanzioni ridotte, ecco come funziona Affaritaliani.it

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti destituito lo speaker Repubblicano. A proporre la mozione il deputato del suo partito Matt Gaetz, ..."L’articolo 4 del decreto, l’unico del Capo II dedicato espressamente alle misure in materia di versamenti fiscali, introduce la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso entro il 15 dicembre ...