Rissa coi coltelli in piazza della stazione a Firenze , venerdì sera, tra cittadini stranieri. Ci sono stati due feriti - uno ora è in terapia ...

I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 04:00 a Castglion Fibocchi presso la discoteca Dolceverde per una Rissa in ...

... nonché denunciato anche per i reati die travisamento. Secondo quanto ricostruito dalla D. I. G. O. S. della Questura di, il giovane, con il volto travisato da un passamontagna, ...Da chiarire la dinamica e i motivi della. Le indagini sono in corso. Il personale del 118 ha soccorso l'uomo riuscendo a portarlo ancora in vita all'ospedale della Gruccia di Montevarchi (...

Firenze: rissa con coltello fuori da discoteca. Locale chiuso per 30 giorni a Lastra a Signa Firenze Post

Fiorentina-Cagliari, rissa furiosa fra tifosi: il video degli hooligans La7

I Carabinieri della Compagnia di Signa hanno notificato oggi, 4 ottobre 2023, il provvedimento di sospensione per trenta giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad una discoteca ...Blitz della Digos: in manette un operaio di 26 anni di Prato. Per la polizia sono stati 30 ultras gigliati ad attaccare, per primi, i supporter sardi. I sospetti sono in fase di identificazione, nei p ...