Fiorentina | l'Arsenal osserva Kayode I viola pronti a blindarlo col rinnovo

Commenta per primo L'infortunio di Dodo ha aperto le porte a Michael Kayode , già protagonista nelle Under italiane e ora anche con la. Nelle scorse settimane emissari dell'sono venuti in Italia per visionarlo sa vicino, ma il club viola ha già avviato i contatti per il rinnovo fino al 2027.Commenta per primo Lalavora per rinnovare il contratto di Michael Kayode . Il terzino destro, seguito tra l'altro dall', ha un contratto che scade nel 2025 con opzione per il 2026, ma il club viola vuole ...

Mercato Fiorentina, trema Italiano: un giocatore nel mirino dell’Arsenal Calcio in Pillole

Kayode, l'Arsenal non spaventa. La Fiorentina ha un progetto ... fiorentina.it

Lorenzo Amoruso ha parlato dell'ipotesi di vedere il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano su una nuova panchina: 'Non lo escludo'.Micheal Kayode è stata decisamente la sorpresa più piacevole riscontrata dalla Fiorentina in questo avvio di stagione. Il classe 2004 ha avuto una rapida ascesa, debuttando presto ...