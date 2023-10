Filippo Tortu | “Le emozioni dell’oro olimpico non le ho mai provate in nient’altro della mia vita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “E’ più emozionante una medaglia olimpica o un ’30’ all’Università? Il ’30’ è un grande traguardo però levittoria olimpica non le hoin nessun’altra occasionemia. Io vengo da uno sport che per 364 giorni l’anno è individuale, l’atletica, che insegna quanto sia importante lavorare su te stesso. Invece quando entri a far partestaffetta e l’atletica diventa uno sport di squadra le dinamiche cambiano e capisci cosa significhi far parte di una squadra, come sia bello vincere e perdere insieme. Per un atleta la formazione è fondamentale, spesso ci si dimentica che noi atleti siamo ragazzi normali, facciamo qualcosa di speciale, ma sentirsi realizzati porta benefici anche all’attività fisica e quindi di conseguenza buoni risultati all’università ...