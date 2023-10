Fiere | Ttg 2023 punta alla leadership sul Mediterraneo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Labitalia) - Con 55 destinazioni estere, 1.000 buyers da tutto il mondo, 2700 espositori articolati su 26 padiglioni e l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per l'industry del travel di tutto il bacino, la 60° edizione TTG Travel Experience, il salone del turismo di Italian Exhibition Group, è la più internazionale di sempre. Tra le novità dell'edizione, che si terrà dall'11 al 13 ottobre a Rimini, la possibilità per i buyer stranieri presenti in fiera di incontrare, oltre alle destinazioni turistiche italiane, anche quelle estere. A partire da Slovenia, Croazia, Grecia, Marocco e Giordania, che per il secondo anno consecutivo, si conferma country partner. La manifestazione - che si svolge in contemporanea a InOut, il nuovo salone del contract - esplora e si fa portavoce di un settore che, in tutto il mondo, ...