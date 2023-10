Feyenoord | Gimenez | 'Giocare per il Real? Sarebbe fantastico'

Il gesto dei tifosi del Feyenoord per Gimenez in vista della sfida contro l’ Atletico Madrid in Champions League Gara molto importante quella che ...

oltre a Ivan Toney ed Evan Ferguson , riferisce la stampa britannica, sul taccuino dei Blues c'è anche Santiago Giménez del

Daar missen ze dan echt Gimenez. Minteh viel wel aardig in, maar bij een voorzet was de vijfmeter niet bezet in de slotfase, waar een echte spits dan wel opduikt. Feyenoord werd minder gevaarlijk op ...Santiago Gimenez heeft het transfervuurtje flink aangewakkerd in Spanje. De spits van Feyenoord werd gevraagd naar de geruchten die hem in verband brengen met een overstap naar Real Madrid.