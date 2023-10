Festival delle Passeggiate a Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)Solo camminando torneremo ad innamorarci Dal 20 al 29 ottobre per raccontare la città in “slow e-motion”, visite performative alla scoperta dellacontemporanea fra arte urbana, scorci inconsueti e vicoli mai percorsi, con la curatela di Giulia Anania e Tiziano Panici 20 ottobre partenza ore 17.00 da Parco della Torre – Viale di Tor Marancia, 29 21 ottobre partenza ore 17.00 Largo Beato Placido Riccardi 22 ottobre partenza ore 11.00 Piazza Caduti della Montagnola 27 ottobre partenza ore 17.00 da Piazza Caduti della Montagnola 28 ottobre partenza ore 17.00 Parco della Torre – Viale di Tor Marancia, 29 29 ottobre partenza ore 11.00 Parco Veratti/Gino Strada Per i camminatori instancabili, per chi è innamorato della città difuori dai percorsi turistici più ...