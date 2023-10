Ferrari | caccia al secondo posto | parte il rush finale della SF - 23

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Le due Red Bull si piazzano già al semaforo per uscire per prime. 15.51 I piloti sono rimasti tutti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.33 Per il momento nessun pilota in azione. Si attende ancora qualche istante a Suzuka! 04.32 Condizioni ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle qualifiche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.53 La Ferrari proverà a partire forte per mettere in dubbio il duopolio McLaren alle spalle di ...

C'è molta curiosità per Piastri in prima fila per la prima volta Inizia il giro di ricognizione con Verstappen che lo affronta velocissimo nella ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 28/53: Verstappen martella in 1:37.8 e ora ha un margine di 13 secondi su Norris. Piastri a 14.9, ...

Alla luce di questi elementi, ha senso valutare in proiezione, sui prossimi tracciati, quali possano essere le chance dellanella lotta per il secondo posto , a partire dal GP del Qatar , in ......exploit del 2023 (il successo contro Alcaraz) e si è rinforzato con l'arrivo di Gianmarco. ... I toscani andranno adella semifinale nel Girone 1, con Match Ball Siracusa, Park Tennis Club ...

Ferrari, è caccia al Mondiale 2024: notizia spettacolare, perché si ... Derapate

La Notte del Weird a Reggio Emilia: a caccia di streghe e fantasmi il Resto del Carlino

Ecco come la Rossa affila le armi per contrastare in modo efficace la Mercedes e provare a conquistare la piazza d'onore nella classifica Costruttori ...Aggressione a colpi di machete sulla via Casilina a Roma: attentatore in fuga, due feriti. Uno, operato d'urgenza, è gravissimo ...