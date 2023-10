Fedez sostituito a X Factor? Chi può prendere il suo posto | spuntano due nomi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La prima puntata dei live di Xè prevista per il 26 ottobre prossimo e viste le condizioni di salute di, ancora ricoverato al FatebeneFratelli, si aprano nuovi scenari sul talent show.

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

Lo scorso 28 settembre è andata in onda l’ultima puntata delle audizioni di X Factor , adesso mancano due appuntamenti con i bootcamp e poi uno per ...

E si parla anche di possibili sostituti, ecco i due principali nomi che circolano: Secondo rumors provenienti da ambienti televisivi,potrebbe esserea X - Factor dal suo collega e ...Il nuovo sanguinamento ha spinto i medici a mantenere la massima cautela, per cuirimarrà in ...ottimismo trapelato su Instagram il giorno dopo il ricovero è stato ufficialmenteda ...

Fedez sostituito a X Factor Chi può prendere il suo posto e gli ... QUOTIDIANO NAZIONALE

X Factor, Fedez sostituito per i live Spuntano due nomi famosi Biccy

Fedez potrebbe essere sostituito nel talent dal suo collega e amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono appianati, come dimostra anche la hit estiva “Disco Paradise”. Un’altra opzione papabile ...Fedez è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dove rimarrà sicuramente per tutta la settimana e forse anche oltre. Le sue condizioni di salute sono in lieve miglioramento dopo le due emorragie che ...