Fedez | nuova giornata di monitoraggio | le sue condizioni migliorano

Sono ore di apprensione per Fedez . Il rapper, ricoverato dallo scorso giovedì al Fatebenefratelli di Milano in seguito a un? emorragia interna causata ...

Che cos'haPiù nello specifico, come ha spiegato a 'Il Corriere della Sera' Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS Ospedale San ...... parla il padre Franco: "Dobbiamo essere forti per lui" di Antonella Rossiè in leggero ...Spice Girl e al tentativo di intraprendere una carriera come solista doveva ancora trovare la sua...

Fedez, cresce la paura. «Nuova emorragia interna», l’ospedale esclude le dimissioni a breve termine ilmessaggero.it

Fedez, nuova perdita di sangue e nuova trasfusione: altro intervento per il rapper IL GIORNO

Di Redazione Online Era stata la stessa Ferragni a rendere noto, sui social, di essere di ritorno a Milano dalla capitale francese, dove si trovava per la Fashion Week, per una «emergenza»… Leggi ...Fedez ancora ricoverato all'ospedale a Milano: come sta il rapper Anche oggi Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore in ospedale con Fedez, il marito ...